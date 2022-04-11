Жертвами РФ в войне против Украины стали почти 1800 человек, - ООН

В ООН подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля оккупанты убили 1793 человек, еще 2439 получили ранения.

Об этом говорится в последней сводке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Среди жертв агрессора 458 мужчин, 294 женщины, 27 девушек и 46 мальчиков, а также 69 детей и 899 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди раненых 279 мужчин, 213 женщин, 47 девушек и 46 мальчиков, а также 136 детей и 1718 взрослых, пол которых пока неизвестен.

"Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на самом деле количество жертв и пострадавших значительно больше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область), Бородянки (Киевская область), где обвиняются в многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество жертв ракетного удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу в Краматорске, который был нанесен 8 апреля, возросло до 57 человек. Медики продолжают оказывать помощь 109 раненым.