Земан заявил, что нападение на Украину уничтожит РФ: россияне ведут себя как сумасшедшие

Война против Украины уничтожит Россию экономически и политически. Россияне ведут себя как сумасшедшие, а сумасшедших надо изолировать.

Об этом в интервью телеканалу Prima News заявил президент Чехии Милош Земан, ранее известный своим позитивным отношением к Москве. По его словам, у президента страны-агрессора РФ Владимира Путина была иллюзия всемогущества его страны.

Земан также извинился за прошлые свои заявления, которые он сделал еще до полномасштабного российского вторжения. Тогда он сказал, что россияне "не сошли с ума", что это будет только "звон оружия" и что он не поддержит отправку войск Чехии на восточный фланг НАТО.

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"Я передумал, потому что я не идиот. Я изменил их (суждения. –Ред.), исходя из реальной ситуации", – ответил он.

Земан добавил, что Путин пребывал в иллюзии всемогущества своей армии.

"Нет худшего шага в интересах российского народа, чем нападение на Украину, и произошло оно потому, что политики иногда действуют иррационально. Я даже сказал бы, что они ведут себя как сумасшедшие и что сумасшедших надо изолировать".

Президент Чехии также признался, что россияне удивили его своей непредсказуемостью – они оказались "более агрессивны и менее европейцы", чем он думал.

"Путин совершил преступление против мира. Я не хочу ввязываться в терминологические споры о том, есть в Украине геноцид или нет. В любом случае убивают мирных жителей, а это как минимум очень близко к геноциду", – подчеркнул Земан.

По его мнению, Москва поступила бы глупо, если бы перестала поставлять газ или нефть во всю Европу, поскольку это важнейшая часть их экспортной выручки.

"Но не исключено, что они сделают это именно потому, что политики иногда бывают иррациональны", – сказал Земан.

Он также заверил, что "если война в Украине продолжится, поддержка чешским народом украинских беженцев не остынет".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2022 года Милош Земан наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Белого льва за проявленное им мужество. Эта награда считается высшей из всех государственных в Чехии.