Президент Чехии Земан наградил Зеленского орденом Белого Льва

Глава Чехии Милош Земан наградил высшей государственной наградой президента Украины Владимира Зеленского – орденом Белого льва. Земан подчеркнул, что вручает награду украинскому президенту за проявленное им мужество и отвагу.

Об этом Милош Земан заявил на церемонии вручения государственных наград в понедельник, 7 марта, состоявшейся в президентской резиденции Пражский Град, пишет чешское издание Denik.cz. Президент Чехии засвидетельствовал свое уважение Зеленскому за то, что он остался в своей стране, несмотря на предложение об эвакуации.

Президент Земан наградил орденами и медалями выдающихся деятелей среди ученых, военных, бизнесменов, политиков, художников и спортсменов. Некоторые из приглашенных заранее заявили, что не приедут на церемонию из-за прежних пророссийских взглядов Земана.

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Несмотря на это, на открытии торжественного вечера президент Чехии сообщил, что принял решение наградить президента Украины Зеленского орденом Белого льва.

"Один из наших депутатов выступил с предложением о награждении президента Украины самой высокой чешской наградой, и я решил выполнить это предложение. Это потому, что Зеленский проявил мужество и отвагу, и хотя США предложили его эвакуировать, он остался в столице своей страны, откуда руководит ее обороной", – сказал президент Чехии.

Милош Земан также напомнил, что церемония проходит в то время, когда неподалеку от Чехии "бурлит война, вызванная российской агрессией против Украины". Поэтому в понедельник над президентской резиденцией был поднят украинский флаг, прозвучал украинский гимн, а приглашение на вечернюю церемонию включало прошение о пожертвованиях на помощь украинским беженцам.

Стоит отметить, что, несмотря на свою прежнюю многолетнюю поддержку Владимира Путина, Земан в первый же день войны, начатой агрессором против Украины, осудил российское вторжение. Он заявил, что Россия совершает преступление против мира. Милош Земан также выразил полную поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Чехии будут выплачивать беженцам из Украины по 200 евро (5 тыс. крон) в месяц в течение трех месяцев после их прибытия в страну. Также выплаты будут получать те, кто предоставил украинцам убежище.