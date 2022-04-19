Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения: названы сроки

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о продлении военного положения. Глава государства предлагает продлить действие еще на 30 дней.

Проект закона зарегистрирован под номером 7300. Срок действия текущего военного положения истекает 25 апреля.

Напомним, 20 марта Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного на 30 суток начиная с 26 марта.

Как известно, режим военного положения предусматривает ряд ограничений, таких как введение комендантского часа, разрешение на изъятие личного транспорта и другого имущества для нужд обороны, ограничение проведения митингов, деятельность отдельных партий и организаций, доступ к соцсетям.

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Также может быть проведено тотальная мобилизация, перевод промышленности на военные рельсы, введение продуктовых карт и эвакуация из районов повышенной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему киевлянам рано возвращаться домой. По его словам, Украины живет в условиях военного положения, а в столице остается угроза ракетных ударов.