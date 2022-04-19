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Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения: названы сроки

Анна Паскевич
Война в Украине 2022
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Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения: названы сроки

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о продлении военного положения. Глава государства предлагает продлить действие еще на 30 дней.

Проект закона зарегистрирован под номером 7300. Срок действия текущего военного положения истекает 25 апреля.

В Украине могут продлить военное положение

Напомним, 20 марта Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного на 30 суток начиная с 26 марта.

Как известно, режим военного положения предусматривает ряд ограничений, таких как введение комендантского часа, разрешение на изъятие личного транспорта и другого имущества для нужд обороны, ограничение проведения митингов, деятельность отдельных партий и организаций, доступ к соцсетям.

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Также может быть проведено тотальная мобилизация, перевод промышленности на военные рельсы, введение продуктовых карт и эвакуация из районов повышенной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему киевлянам рано возвращаться домой. По его словам, Украины живет в условиях военного положения, а в столице остается угроза ракетных ударов.