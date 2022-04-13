Страна живет в условиях военного положения, – Кличко объяснил, почему киевлянам еще рано возвращаться домой

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему жителям, выехавшим из столицы, еще рано массово возвращаться домой. В настоящее время существует угроза ракетных обстрелов, кроме того, идет разминирование близлежащих к столице территорий.

Об этом Кличко рассказал в эфире общенационального телемарафона.

“Мы опираемся исключительно на рекомендации военных, и они говорят, что сегодняшняя угроза еще достаточно велика. Это, во-первых, угроза ракетных обстрелов. А во-вторых, продолжается разминирование близлежащих территорий в столицу, где, к сожалению, уже есть случаи гибели в результате подрывов на заминированных оккупантами территориях. Наша же ключевая задача – – сохранить жизнь и покой людей. Поэтому пока спешить с возвращением в столицу не нужно. Возвращающиеся же должны взвешивать все риски, – заявил Кличко. – Ситуация более стабильна, чем несколько недель назад, однако она остается еще угрожающей. Мы все хотим поскорее вернуться к нормальной жизни, но сможем это полностью сделать, когда прекратится агрессия против Украины", – добавил мэр Киева и напомнил, что продолжаются боевые действия на востоке страны, а также Россия продолжает ракетные обстрелы по всей Украине.

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Несмотря на рекомендации городских властей не спешить с возвращением в столицу, уже многие киевляне вернулись и продолжают возвращаться в Киев. Также в городе зарегистрировано около 10 тысяч вынужденных переселенцев.

“Мы не можем запретить возвращаться. Мы можем только рекомендовать. Однако это – решение каждого из вас. Страна живет в условиях военного положения. В Киеве пока спокойнее, чем было. Но не будем забывать, что целью агрессора была столица. Военные утверждают, что агрессор не покинул свои планы и может начать их реализовывать в любой момент. Поэтому нужно быть очень осторожными и прислушиваться к рекомендациям военных", – подчеркнул Виталий Кличко.