Зеленский сказал, что необходимо ВСУ для деблокады Мариуполя

Украина все еще нуждается в поставках оружия от международных партнеров. Если бы они вовремя предоставили необходимую военную помощь, то ВСУ могли бы деблокировать Мариуполь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении. По его словам, задержки с поставками оружия стоят многих жизней украинцев.

"Мы все еще зависимы в поставках оружия от наших партнеров. К сожалению, мы не получили столько, сколько необходимо, чтобы быстрее завершить эту войну, чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле и чтобы выполнить задачи, которые для каждого нашего человека являются очевидными. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты, достаточное количество бронетехники, артиллерию, мы могли бы это сделать", – сказал президент.

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"Задержки с поставками оружия означают, что теряется не только время. Теряются жизни украинцев. Жизни, которые уже не вернуть. И это уже ответственность тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, сейчас военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии.