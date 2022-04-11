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Деблокировать Мариуполь военным путем невозможно, – Арестович

Кирилл Лютый
Война в Украине 2022
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Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно

Военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Запись разговора опубликована на YouTube-канале российского правозащитника Марка Фейгина.

"Мариуполь военным путем деблокировать сейчас невозможно. Любые деблокирующие войска не пройдут степь под перекрестными ударами российской авиации из Ростовской области и из Крыма. Учитывая, что территория, над которой летит российская авиация, контролируется российскими войсками", – сказал Арестович.

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По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем" и украинские военные делают все, что в их силах.

"Наше командование делает определенные движения в Запорожской области, которые заставляют часть российских войск, которые пошли бы на Мариуполь, перебрасываться и делать отсечный фланг", – добавил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь с позывным "Калина" записал мощное обращение из заблокированного Мариуполя. Он призвал помочь защитникам города, который стал мучеником и одновременно – символом несокрушимости.

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