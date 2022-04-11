Деблокировать Мариуполь военным путем невозможно, – Арестович

Военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Запись разговора опубликована на YouTube-канале российского правозащитника Марка Фейгина.

"Мариуполь военным путем деблокировать сейчас невозможно. Любые деблокирующие войска не пройдут степь под перекрестными ударами российской авиации из Ростовской области и из Крыма. Учитывая, что территория, над которой летит российская авиация, контролируется российскими войсками", – сказал Арестович.

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По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем" и украинские военные делают все, что в их силах.

"Наше командование делает определенные движения в Запорожской области, которые заставляют часть российских войск, которые пошли бы на Мариуполь, перебрасываться и делать отсечный фланг", – добавил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь с позывным "Калина" записал мощное обращение из заблокированного Мариуполя. Он призвал помочь защитникам города, который стал мучеником и одновременно – символом несокрушимости.