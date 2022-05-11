Зеленский отреагировал на заявления коллаборантов о 'принятии' Херсонщины в РФ

Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на выдумки коллаборантов о том, что Херсонскую область Украины якобы планируют "присоединить" к России. Он заявил, что у оккупантов нет никаких шансов.

В обращении к украинцам по итогам 77-го дня войны с Россией, в среду, 11 мая, президент подчеркнул, что имеет уверенность, что мы освободим нашу землю и людей. Видео опубликовала пресс-служба Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Те маргиналы, которых российское государство нашло себе как коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической же глупости, как характеризовался этот их уровень еще в "Собачьем сердце". Но что бы ни делали оккупанты, это ничего не значит. У них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей", – сказал политик.

Видео дня

Напомним, что коллаборант Кирилл Стремоусов, которого оккупанты назначили "заместителем главы администрации" Херсонщины, заговорил 11 мая о присоединении региона к России. С такой просьбой оккупанты намерены обратиться к диктатору Владимиру Путину.

Он также рассказал, что в Херсонскую область отправятся учителя из временно оккупированного Крыма. По его словам, они "помогут своим коллегам перестроить учебный процесс под российские стандарты".

Местные партизаны уже пригрозили предателю. Они развесили в городе открытки с его фото, объявив начало "охоты" на него.

На происходящее отреагировал законный мэр Херсона Игорь Колыхаев. Он написал в Facebook, что узнал о заявлениях коллаборантов от иностранных журналистов. По его словам, ему сложно комментировать "что на уме у тех, кто инициирует и распространяет подобные громкие заявления".

"Но я точно знаю, что херсонцы видят себя исключительно в составе Украины! Никто не имеет права по-тихому принимать за них такое судьбоносное решение, такие решения принимаются исключительно жителями Херсонской области и только в мирное время!" – подчеркнул Колыхаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины уже отреагировали на заявления гауляйтеров Херсона о присоединении украинского юга к России. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заверил, что Херсонщину украинские воины освободят от захватчиков без вариантов.