'Охота открыта!' В Херсоне отреагировали на мечты коллаборантов попасть в состав РФ

В Херсоне партизаны пригрозили местному коллаборанту Кириллу Стремоусову, которого оккупанты назначили "замглавы администрации" Херсонской области. Они развесили в городе листовки с фото предателя, объявив начало "охоты" на него.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Херсон ТРУХА". В листовках сказано, что Херсон всегда будет Украиной, а коллаборант своими действиями подписал себе смертный приговор.

"Цена за твою козлиную головушку – 500 000 грн", – предупредили херсонцы Стремоусова.

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Напомним, что именно Кирилл Стремоусов заговорил 11 мая о присоединении Херсонщины к России. С такой просьбой оккупанты намерены обратиться к своему диктатору Владимиру Путину.

Он также рассказал, что в Херсонскую область направятся учителя из временно оккупированного Крыма. По его словам, они "помогут своим коллегам перестроить учебный процесс под российские стандарты".

На происходящее отреагировал законный мэр Херсона Игорь Колыхаев. Он написал в Facebook, что узнал о заявлениях коллаборантов от иностранных журналистов. По его словам, ему трудно комментировать "что в голове у тех, кто инициирует и распространяет подобные громкие заявления".

"Но я точно знаю, что херсонцы видят себя исключительно в составе Украины! Никто не вправе по-тихому принимать за них такое судьбоносное решение, такие решения принимаются исключительно жителями Херсонской области и только в мирное время!" – подчеркнул Колыхаев.

Он также обратился к Офису президента Украины и потребовал немедленного вмешательства – "официального заявления от украинской власти о том, что Украина борется за свой украинский Херсон и ценит каждого его жителя, не бросившего город на растерзание".

Мэр добавил, что на Херсонщине и непосредственно в Херсоне остались патриоты, которые буквально "держат город на своих руках".

"Все они живут ожиданиями, и не покинули свои дома из-за отсутствия безопасных зеленых коридоров. Если мы сегодня не поддержим всех, благодаря кому в Херсонской области удерживается статус Украины, состояние ожидания этих людей, при подобных заявлениях "новой власти", перейдет в процесс глубокого разочарования", – написал городской глава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины уже отреагировали на заявления гауляйтеров Херсона относительно предстоящего присоединения украинского юга к России. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заверил, что Херсонскую область украинские воины освободят от захватчиков без вариантов.