Подоляк заявил, что ВСУ освободят Херсонщину, несмотря на планы оккупантов

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления гауляйтеров Херсона относительно предстоящего присоединения украинского юга к России. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заверил, что Херсонскую область украинские воины освободят от захватчиков без вариантов.

А коллаборантам, пошедшим на службу к захватчикам, лучше бы начать писать не обращение в РФ о "присоединении" украинского региона к государству-агрессору, а просьбы о помиловании после неизбежного для них суда. Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, – просьбу о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", - отметил он.

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Напомним, оккупанты заговорили о включении Херсонщины в состав РФ. Местный коллаборант, напарник известного "антивакцинатора" Остапа Стахива, идейный последователь ОПЗЖ и скандального блоггера Анатолия Шария Кирилл Стремоусов анонсировал "обращение" к президенту РФ Владимиру Путину о присоединении Херсонщины к России.

Назначенный оккупантами "заместителем главы областной администрации" Херсонщины Стремоусов заявил, что, мол, именно этого ужасно желают херсонцы, которых рашисты ежедневно похищают прямо на улицах и пытают.

Однако не только спросить у херсонцев, как они относятся к идее превратить свою область в еще один пустырь вроде ОРДЛО, но даже сделать вид проведения референдума рашисты передумали. Несмотря на озвученные ранее идеи создания "народной республики" и проведения "референдума", от этого решили отказаться - и уже не скрывают, что Россия стремится захватить украинские территории.

Так, накануне 9 мая российский сенатор Андрей Турчак вместе с главарем ОРДО Денисом Пушилиным устроили вояж в оккупированный Херсон и нагло заявили, что "Россия там навсегда".