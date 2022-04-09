Зеленский о большой битве за Донбасс: это будет сложная баталия, мы верим в нашу борьбу и победу. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в победе Украины в войне с Россией. Решающая битва, по мнению главы государства, состоится на Востоке Украины.

И без борьбы Украина точно не сдаст ни метра своей земли и ни одного своего гражданина. Об этом Зеленский заявил в ходе брифинга после переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Киеве 9 апреля.

Он подчеркнул: сейчас Россия стягивает на восток и юг Украины все, что может: огромное количество техники и живой силы. Именно там в ближайшее время развернется битва, которая может стать решающей в этой войне.

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"Мы видим подготовку к важному бою на Востоке нашего государства. Я не хочу брать на себя ответственность за прогнозы. Я могу брать на себя ответственность за защиту нашего государства и борьбу, которую мы постоянно демонстрируем. Поэтому хочу сказать: да, параллельно на востоке и на юге идет накопление войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина осознает, насколько непростое время ее ожидает и насколько сложно будет победить в разы превышающую по территории, населению и количеству вооружения Россию.

Но все без исключения украинцы верят в то, что для Украины эта война – дело правое. А победа – неизбежна.

"Это будет сложная баталия, но мы верим в нашу борьбу и победу. Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные дипломатические пути, которые могут остановить эту войну. Пока что. Пока что мы говорим и о параллельном диалоге", – заявил Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты сосредоточили силы на Донбассе, вокруг Мариуполя и Николаева. Об этом предупреждает британская разведка. Такие же данные обнародовали и в Пентагоне.

Украинская разведка и Генеральный штаб ВСУ также подтверждают подготовку РФ к войне на Донбассе и на юге Украины, при этом в войсках РФ заметили серьезные кадровые проблемы.

По мнению советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские оккупанты попытаются взять Донбасс, нас ожидают две недели тяжелых боев.