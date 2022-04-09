В Пентагоне подтвердили, что удар по вокзалу в Краматорске нанесла РФ и дали прогноз, где будет эскалация

В Министерстве обороны США подтвердили, что ракетный удар "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске нанесли именно российские военные. В ведомстве отметили, что они не купились на вранье официальных лиц РФ.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона на закрытом брифинге для журналистов, передает "Радио Свобода". Там также рассказали, на каком направлении следует ожидать новую эскалацию.

"Мы не купились на отрицание россиян о том, что они не несут ответственность. Изначально они заявили об успешном удар, но потом стали отрицать это, как только появились данные о последствиях", – подчеркнул чиновник Минобороны.

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Также в ведомстве отметили, что Краматорск является главным железнодорожным узлом на востоке Украины. Оккупанты пытались переместить туда свои силы.

Сейчас также наблюдается, что Россия перебрасывает в Белгород и Валуйки новые подразделения для наступления.

"Некоторые добираются Валуек, которые расположены к юго-востоку от Белгорода в России и прямо у границы с северной частью Донбасса", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске 8 апреля погибли 52 человека, в том числе пятеро детей.