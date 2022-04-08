Враг продолжает готовиться к наступлению на Донбассе, но у войск РФ серьезные кадровые проблемы – Генштаб

Подготовка российских оккупантов к массированному наступлению на Донбассе продолжается. Однако планы врага под угрозу могут поставить серьезные кадровые проблемы, с которыми столкнулась путинская армия.

В подразделениях, которые уже успели повоевать в Украине, количество тех, кто не хочет снова встречаться с ВСУ, достигает 80%. Об этом в вечерней оперативной сводке рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Так, по данным Генштаба, на Донбасс российское командование планировало перебросить ранее полностью выведенные из Сумской области на территорию России подразделения. Однако безумные потери, которые понесли оккупационные войска в боях на Сумщине, отбили у захватчиков желание возвращаться в Украину.

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"По имеющейся информации, более 80 процентов личного состава некоторых подразделений, задействованных в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях. Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих, у которых истекли сроки контрактов, до окончания так называемой "специальной военной операции" , – сообщают в Генштабе.

Вражеские подразделения, которые остались в Украине и не могут ничего сделать с украинскими войсками - ярость срывают на гражданском населении. Они наносят ракетные удары и лупят артиллерией по объектам гражданской инфраструктуры, железнодорожным узлам, путям сообщения, станциям и жилым кварталам. Оккупанты также цинично бьют по местам, где собираются люди, чтобы эвакуироваться из зоны боевых действий.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивать группировку войск. Оккупанты предпринимают попытки наступления на Попасную и Северодонецк, однако успеха они не имели.

На Южнобужском направлении бои шли у села Александровка. Там оккупанты пытались разбить позиции подразделений ВСУ - безуспешно.

Враг продолжает блокировать Харьков, обстреливает жилые кварталы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.

Непросто приходится сейчас украинцам на временно оккупированных территориях. Там оккупанты нарушают все нормы Международного гуманитарного права: грабят дома людей, воруют у них автомобили, задерживают граждан Украины.

Также Россия начинает избавляться от "эвакуированных2 в январе-феврале 2022 года жителей ОРДО: "спасенных" от "хунты" жителей начинают массово возвращать домой.

"Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 года в российскую федерацию. Согласно указаниям местных администраций, граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/проживания после двух месяцев нахождения на территории России", - отметили в Генштабе.

Там подчеркнули: Силы обороны Украины успешно отбивают атаки оккупантов по всем направлениям. Враг несет потери. И какими бы ни были дальнейшие действия российских оккупантов – украинские защитники к ним готовы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия потеряла в войне против Украины 19 тыс. человек: уничтожено 700 танков и 1891 ББМ.