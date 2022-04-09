Российские оккупанты попытаются взять Донбасс, будут две недели тяжелых боев, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ближайшие две недели на Донбассе будут проходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Также активность оккупантов проявляется в направлении Запорожья и Херсона.

При этом россияне уже потерпели поражение на шести направлениях. Об этом Арестович рассказал в интервью "Телеграфу".

Он отметил, что российские руководство сосредоточилось на главной цели – захватить Донбасс. Это подтверждается переброской в том направлении большого количества живой силы и техники врага.

"Судя по тому, какое количество людей они кидают туда (на Донбасс, – ред.), политическое руководство ставит задачу достаточно жестко. Путин начал кампанию по девяти операционным направлениям — Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганская и Донецкая области, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Запорожье. Сейчас она идёт только по двум. Зона ООС, Мариуполь и немного в сторону Запорожья и Херсона. На шести направлениях они потерпели поражение. У них нет сил наступать", – говорит Арестович.

Видео дня

В то же время попытки провести частичную мобилизацию для того, чтобы восполнить потери, в РФ провалились. В частности, российские оккупанты испытывают нехватку техники.

"Россия сейчас пустая, там фактически нет армии. Из 120 батальонов, которые они задействовали, порядка 20 уничтожены полностью, порядка 40 частично не боеготовные: значит, что они понесли потери более 60%. Единственное место, где они пытаются наступать это Донбасс. Там за восемь лет налажены пути снабжения, подавлено украинское сопротивление, некому партизанить", – рассказал советник главы ОП.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что битва между Украиной и Россией за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну. Это будет отнюдь не локальная операция – в ход пойдут тысячи танков, самолетов и артиллерийских установок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия готовит наступление на Донбасс и перебрасывает в регион войска и наемников ЧВК "Вагнер". Об этом предупреждает британская разведка. При этом у России – серьезные проблемы с реализацией планов по захвату Донецкой и Луганской областей.

По данным советника главы ОПУ Алексея Арестовича, пока соотношение сил на восточном фронте – не в пользу Украины. Сейчас российские оккупанты пытаются окружить ВСУ на Донбассе, но украинское командование делает все, чтобы не позволить этому случиться.