Защитники южных рубежей Украины уничтожили три десятка оккупантов и вражескую технику, – ОК "Юг"

Российские оккупанты продолжают нести потери на войне против Украины. В течение 18 апреля было ликвидировано еще 28 вражеских солдат.

Об этом сказано в сводке оперативного командования "Юг", опубликованной в Facebook. Также было уничтожено 5 единиц боевой техники россиян, среди которых которых бронированная, инженерная, автомобильная и БПЛА.

В свою очередь в Черноморской операционной зоне ракетные и десантные корабли путинских террористов отодвинулись от берегов Украины почти на 200 км. Хотя враги продолжают блокировать судоходство, угроза ракетных ударов сохраняется.

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"Силы охраны и обороны юга единым фронтом противодействуют всем враждебным проявлениям от боевых столкновений до разоблачения и прекращения диверсионной деятельности", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля в Украине было ликвидировано уже около 20 600 российских оккупантов. Полномасштабное вторжение РФ также обернулось для агрессора огромными потерями техники, в частности, уже почти 800 танков, свыше 2 000 боевых бронированных машин, более 300 самолетов и вертолетов.