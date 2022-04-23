Защитники Мариуполя показали детей, которые прячутся в подвалах из-за российских бомбардировок. Видео

Бойцы полка "Азов" принесли еду мирным жителям, которые уже почти два месяца находятся в подвалах "Азовстали". Защитники города показали, как живут женщины и дети, у которых осталась одна мечта: увидеть солнце.

У мариупольцев, прячущихся на комбинате, на который российские оккупанты ежедневно сбрасывают мощные бомбы, практически закончилась продовольствие и они просят спасти хотя бы детей. Видео из подвалов "Азовстали" опубликовано полком "Азов".

"Полк "Азов" помогает гражданским, находящимся в подвалах Азовстали", - подписали видео защитники Мариуполя.

В бомбоубежище – много мирных жителей и детей – от новорожденных до 14 лет. Людям "азовцы" смогли принести немного продуктов и даже сладости.

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Дети показывают свои поделки, рассказывают, как развлекаются. Они обступили защитников города и наперебой говорят, как им живется в условиях, когда Россия делает все, чтобы их уничтожить.

"Мы бы играли, но хочется домой... Хочется солнце увидеть", - говорит одна из девочек.

"Мы очень хотим вернуться все домой. Вернуться живыми. Увидеть своих родных, очень скучаем", – говорит еще один мальчик.

"Очень хочется выбраться. И благодарим военных, которые о нас не забывают, помогают с едой", - говорит девочка лет 8.

Люди прячутся в бомбоубежище "Азовстали" со 2-5 марта, некоторые - еще с 25 февраля (более 50 дней). Они прибежали сюда укрыться от обстрелов или потому, что их дома уже были разрушены российскими оккупантами - и до сих пор ждут "зеленый коридор".

Часть из заложников на "Азовстали" – работники комбината. У многих дома остались родные. Об их судьбе люди не знают. Как не знают и того, чем уже скоро будут кормить своих детей: запасы продовольствия в укрытии практически подошли к концу.

"Мы здесь уже почти два месяца. Находимся в эпицентре событий. Нам, нашим детям - у нас здесь много детей - нужна эвакуация. Умоляем о гарантиях безопасности для наших детей. Для наших родителей, нуждающихся в лечении. Мы просим об эвакуации и гарантиях безопасности для наших семей. нет ни одного дня, когда бы не стреляли и наши дети не боялись даже просто сходить в туалет, это такая обычная человеческая потребность, которую они не могут просто удовлетворить. Наши запасы – на грани. Скоро нам нечем будет кормить даже детей", – говорит одна из женщин.

И даже дети говорят: хотят уехать из разрушенного города на подконтрольную Украине территорию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мариуполь в огне, улицы устланы телами: воин "Азова" показал шокирующие кадры из уничтожающего РФ города.