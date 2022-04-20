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Мариуполь в огне, улицы усеяны телами: воин "Азова" показал шокирующие кадры города, который уничтожает РФ

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
2 минуты
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Мариуполь в огне, улицы усеяны телами: воин 'Азова' показал шокирующие кадры города, который уничтожает РФ

Некогда цветущий украинский Мариуполь российские оккупанты превратили в руину. Город страдает от постоянных бомбардировок и обстрелов, которые Россия ведет прямо по людям.

Улицы города, куда агрессор принес только смерть, боль и разрушения, устланы телами безвинно убитых мариупольцев, а дворы домов превратились в кладбище. Как выглядит Мариуполь спустя почти два месяца войны, показал на видео защитник города, боец полка "Азов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что такое Мариуполь и мариупольцы сегодня? Это полностью разрушенный, разбомбленный, сожженный и изнасилованный российскими оккупантами город. Это сотни мертвых тел на улицах. Это захоронения членов семей во дворах, вдоль дорог, в детских садах. Это постоянные обстрелы жилых районов города ", - отмечают защитники города, до сих пор не складывающие оружия.

Видео дня
Россия превратила Мариуполь в руину

Они обещают: пока у воинов, стоящих за Мариуполь не на жизнь, а на смерть, остается хотя бы один патрон - защитники города продолжат оказывать сопротивление оккупантам. И Мариуполь будет оставаться украинским – уничтоженным, но не покоренным.

Ведь судьба, которая ждет Мариуполь под контролем России и ее марионеток из ОРДЛО - хуже уничтожения.

В видео, снятом защитником города, видно, что обстрелы российские оккупанты ведут практически непрерывно. Везде, куда он наводит камеру телефона – тела погибших мирных жителей. Даже под обстрелами соседи пытаются унести убитых мариупольцев, чтобы похоронить их.

Везде лежат тела убитых горожан
Соседи пытаются похоронить погибших даже под непрерывными обстрелами

Воин фиксирует прямые прилеты по жилым домам, в результате которых многоэтажки вспыхивают, как свечи.

В результате обстрелов жилые дома горят
Над городом поднимаются столбы густого дыма

Повсюду в небо вздымается дым от пепелища, в которое превратился Мариуполь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бои за Мариуполь продолжаются, над комбинатом "Азовсталь" поднялся дым.

Защитники города просят спасти людей, остающихся под завалами разбомбленного Россией завода "Азовсталь".

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