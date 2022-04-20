Некогда цветущий украинский Мариуполь российские оккупанты превратили в руину. Город страдает от постоянных бомбардировок и обстрелов, которые Россия ведет прямо по людям.

Улицы города, куда агрессор принес только смерть, боль и разрушения, устланы телами безвинно убитых мариупольцев, а дворы домов превратились в кладбище. Как выглядит Мариуполь спустя почти два месяца войны, показал на видео защитник города, боец полка "Азов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что такое Мариуполь и мариупольцы сегодня? Это полностью разрушенный, разбомбленный, сожженный и изнасилованный российскими оккупантами город. Это сотни мертвых тел на улицах. Это захоронения членов семей во дворах, вдоль дорог, в детских садах. Это постоянные обстрелы жилых районов города ", - отмечают защитники города, до сих пор не складывающие оружия.

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Они обещают: пока у воинов, стоящих за Мариуполь не на жизнь, а на смерть, остается хотя бы один патрон - защитники города продолжат оказывать сопротивление оккупантам. И Мариуполь будет оставаться украинским – уничтоженным, но не покоренным.

Ведь судьба, которая ждет Мариуполь под контролем России и ее марионеток из ОРДЛО - хуже уничтожения.

В видео, снятом защитником города, видно, что обстрелы российские оккупанты ведут практически непрерывно. Везде, куда он наводит камеру телефона – тела погибших мирных жителей. Даже под обстрелами соседи пытаются унести убитых мариупольцев, чтобы похоронить их.

Воин фиксирует прямые прилеты по жилым домам, в результате которых многоэтажки вспыхивают, как свечи.

Повсюду в небо вздымается дым от пепелища, в которое превратился Мариуполь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бои за Мариуполь продолжаются, над комбинатом "Азовсталь" поднялся дым.

Защитники города просят спасти людей, остающихся под завалами разбомбленного Россией завода "Азовсталь".