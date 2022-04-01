За сутки оккупанты отвели от Киева 700 единиц техники, столица все еще остается под ударом с воздуха – Сухопутные войска

Российские оккупанты в течение четверга, 31 марта, отвели от Киева почти 700 единиц техники. Они отошли в сторону населенного пункта Иванков, в сторону белорусской границы.

Об этом сообщил Александр Грузевич, начальник штаба Командования Сухопутных войск ВСУ на брифинге, передает "Интерфакс ". По его словам, речь идет о трех-четырех тактических батальонных группах.

Вероятно, враг осуществляет передислокацию или перемещает силы на Донбасс. При этом вокруг столицы остаются "немаленькие" силы России. Кроме того, как отметил генерал, не стоит забывать и о ракетных ударах российских захватчиков.

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"Есть большая вероятность, что отходящие БТГ всплывут на Донбассе. Потому что не только в Киевской области, но и почти на всех направлениях враг свой наступательный потенциал исчерпал. Противнику нужно восстановить силы, чтобы продолжить наступление", – объяснил Грузевич.

Он заверил: в украинской столице российских войск не будет. "Что касается Киевской области, то принимаются активные меры по освобождениям населенных пунктов", – отметил Грузевич.

Накануне представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что около 20% российских оккупантов, двигавшихся в сторону Киева, начали "перегруппировываться". Некоторые из них уже направляются в Беларусь. По его словам, РФ намерена восстановить силы и, вероятно, перебросить их на другие направления в Украине.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что оккупанты решили сосредоточить силы на восточном направлении. Также РФ увеличивает материально-техническое и тыловое обеспечение войск. При этом у агрессора большие проблемы с кадрами, вражеские солдаты деморализованы и не хотят воевать, поскольку боятся быть уничтоженными.

Как сообщил OBOZREVATEL, оккупанты частично отводят свои войска из Киевской и Черниговской областей. Им активно продолжают помогать власти Беларуси.

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