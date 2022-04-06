За сутки 'Азов' уничтожил много пехоты врага, танки и склад боеприпасов РФ. Видео

Бойцы полка "Азов" продолжают мужественно защищать Мариуполь и, несмотря на неравные силы, бить врага и уничтожать его технику. Борьба за город продолжается, и в среду, 6 апреля, украинские защитники нанесли новые потери оккупантам.

"Азовцы" в течение суток подбили два российских танка, уничтожили склад боеприпасов и ликвидировали много вражеской пехоты. Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар в своем ежедневном видеообращении к украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Паламар также сказал, что "азовцы", находясь в полной блокаде, на 42-й день масштабного вторжения России в Украину удерживают позиции и продолжают борьбу. Помогают им в этом вера, надежда и любовь их любимых.

Видео дня

"На сегодняшний день заключено 5 браков с бойцами полка "Азов", которые защищают Мариуполь. В то время, когда защитники города находятся в полном окружении и ведут ожесточенную борьбу, жены наших бойцов продолжают верить, надеяться и любить. Я хочу сказать словами известного украинского пророка, который написал эти строки два столетия назад: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами", – рассказал Паламарь, процитировав слова Шевченко.

"Азовец" подчеркнул, что ту беду, которую российские фашисты сделали с Мариуполем, трудно описать словами.

"Кроме всех тех бомб и ракет, которые они сбросили на город, добавились фосфорные бомбы, которые они сбрасывают на наши позиции. Не знаю, что эти ублюдки хотят сделать с городом, но они уничтожают всех и все, что осталось в Мариуполе. Несмотря на все, мы продолжаем борьбу", – сказал Паламар.

Напомним, украинские защитники в полном окружении уже 37 дней противостоят постоянным авиационным бомбардировкам, атакам баллистическими ракетами, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии, российским силам, в 10 раз превосходящим их.

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