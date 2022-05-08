Что касается Министра МИДа РФ Лаврова, то его язык скорее доведет до тюрьмы. Чем дальше в лес, тем больше дров. Этими дровами недавно оказались его высказывания о еврейской крови Гитлера и антисемитах в Израиле. В Иерусалиме и Тель-Авиве даже Премьер-министр и депутаты Кнессета подскочили в своих креслах. Вместо того, чтобы дипломатично промолчать и жить по принципу "и вашим и нашим", Израиль решил послать "ваших" вслед за российским кораблем, а нашим в Украине дать современное оружие, которое не хуже американского.

Не знаю – как российские танкисты будут себя чувствовать, встретившись с израильским танком Меркавой, который еще никому не проигрывал. Короче говоря, российская дипломатия дала еще больший крен, чем Минобороны РФ. Путину кровь из носу нужна была хоть какая-то иллюзорная победа в войне с Украиной к 9 мая, но вместо нее он получил Беду.

Как специально 9 мая Президент США Джо Байден должен подписать закон о ленд-лизе, принятый большинством в Конгрессе и Сенате. Это формальность, военные поставки уже пошли в Украину. Фактически в России увидели копию с картины Репина "Не ждали". Она вступает в войну уже не с Украиной, а со всем западным миром. Как долго эта война продлится?, – никто не знает. Мы знаем только одно – никаких ресурсов: ни технических, ни людских, ни финансовых на эту войну у России нет. Дело лишь времени. Возможно месяц, возможно два или три, но в конечном итоге Россия не сможет бомбить Украину, как это делает сейчас. Все ее самолеты и ракеты будут сбиваться американскими и израильскими ПВО. На земле воевать летом с ВСУ, которые знают каждый куст и бугорок, это как война с инопланетянами. Из ста тысяч российских солдат и офицеров живыми вернуться в Россию не больше половины. Начинается война не живой силы, а технологий.

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Последний козырь, который пока успешно "продают" российские пропагандисты своему народу, - "мы их в ядерный пепел". Ответ на это уже получен: никогда и ни при каких условиях, даже если "Леопарды" и "Абрамсы" пойдут на Москву освобождать Россию от неонацистов. Применение ЯО Россией это смертельный приговор всем обитателям Кремля и иже с ними без исключений. Причем мгновенный и необратимый. Тогда как они хотят жить и предпочтут отстреливаться до последнего патрона, лишь бы продлить свое бессмысленное существование еще немного. Там нет героев и нет никаких других целей, кроме сохранения украденных капиталов. Они воровали, воруют и будут воровать, но никогда не признаются, что мы врали, врем и будем врать. Однако развязка близка. "Сатана там правит бал" и они погибнут за металл.