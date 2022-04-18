Яковенко: судьбу Путина и России решат ВСУ. Интервью

Беспрецедентные санкции и в отношении олигархов из окружения президента России Владимира Путина, и в отношении членов его семьи никак не повлияют на цели агрессора в войне против Украины, хотя и будут иметь мощный отсроченный эффект. Главное условие не только победы Украины, но и смещения Путина с поста – это успехи Вооруженных сил Украины.

Фактически судьба и нашей страны, и России сегодня решается на поле боя. В конечном итоге победа будет за Украиной, но битва за Донбасс может быть очень тяжелой.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– Стало известно, что в аэропорту Дубая оказались заблокированными самолеты российских олигархов. Как видим, кольцо сужается. Уже самые близкие к Путину попадают под санкции. В частности, в этом списке есть даже Ротенберг. Какой эффект эти санкции будут иметь на самих олигархов и, конечно же, на Путина?

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– Я думаю, что это два разных вопроса. Что касается олигархов, того, что называется близким кругом Путина, то, конечно, их жизнь никогда не будет прежней. Собственно, как и жизнь всех россиян. Просто им приходится падать с большей высоты, поэтому они ощущают это падение сильнее.

Что касается Путина, то я думаю, что никакого особого воздействия на его позицию, его поведение, его решения все эти меры иметь не будут. Может быть, чисто морально, но и то вряд ли.

Вообще, нужно отдавать себе отчет, что единственное, что сейчас имеет значение – это то, что происходит на поле боя.

– Вы имеете в виду большие потери российской армии?

– Я имею в виду потери и поражения. Это связанные вещи, но это не одно и то же.

Да, санкции очень важны, они воздействуют на экономику. Индивидуальные санкции – блокировка самолетов и так далее – все это оказывает разрушительное воздействие, но эффект его очень и очень отдаленный. А сражение происходит сейчас.

Если говорить о приоритетах, то, прежде всего, Запад должен предоставлять Украине оружие. Один хороший боевой самолет стоит целого ряда самых зубодробительных санкций.

– И все-таки от санкций страдают не только друзья или бизнес-партнеры Путина, но и члены его семьи. Санкции применены в отношении его дочерей и Алины Кабаевой. Это тоже никак не повлияет на него?

– Нет, конечно. Честно говоря, меня на интересует, какие чувства Путин испытывает к близким людям, женам, любовницам, детям. Возможно, какая-то теплота и есть, но это не имеет никакого значения с точки зрения воздействия на ситуацию.

Это имеет значение с точки зрения справедливости. Надо, чтобы этим людям жилось хуже, чем жилось до войны. Но это не воздействие на ситуацию, это воздаяние.

– И вопрос по поводу высшего военного руководства России. Говорят, отношения Путина и Шойгу ухудшились. Вы допускаете, что силовики могут сыграть определенную роль в смещении Путина с поста или даже в его физическом устранении?

– Для того, чтобы что-то ответственно говорить, надо обладать каким-то инсайдом, эксклюзивом. У меня есть твердое убеждение, что на сегодняшний момент ни один из аналитиков не обладает сколько-нибудь достоверной информацией о готовящихся заговорах силовиков и так далее.

По определению, если бы у кого-то такая информация была, все эти заговорщики были бы уже мертвы. Потому что, если знают двое, знает и свинья. Поэтому я думаю, что эта ситуация не известна никому.

Но мы живем в вероятностном мире. По мере увеличения количества поражений и углубления их степени, масштаба, тяжести, вероятность протеста – либо заговора с целью смещения, либо физического устранения – возрастает.

Главное препятствие к тому, чтобы это произошло – это длительная многолетняя зачистка всего поля высшего командования, в том числе и военного. Мы видели, как члены Совета безопасности буквально сдавали анализ кала в прямом эфире, когда Путин каждого из них поднимал и ставил по стойке смирно. Они панически его боятся.

Это поле зачищено очень серьезно. Нет там и близко не только никакого гвардейца Орлова, который осуществлял устранение Павла I, но и никакого генерала Лебедя. Все люди, которые в высшем руководстве вооруженных сил могли иметь какое-то собственное мнение и собственную позицию, обратите внимание, кто это был? Генерал Лебедь – убит, генерал Рохлин – убит.

Те люди, которые обладали чертами российского офицера, убиты. Остались такие, как Шойгу, который никогда в жизни в армии не служил и не знает, на какую сторону фуражку надевать.

Но, в принципе, есть какое-то количество генералов, которые являются более-менее профессионалами и понимают, что происходит. Поэтому такое движение возможно. Но только после того, как поражение на фронте станет настолько тотальным, что оно станет известным и очевидным уже практически всем в вооруженных силах.

Вот тогда, может быть, это ощущение того, что вся офицерская масса возмущена и унижена этим тотальным поражением, шансы на такие действия появляются. Не раньше. Но скорее всего, это произойдет в обозримое время.

На самом деле, это, как и все остальное, находится в руках украинской армии.

– Получается, что это вопрос нескольких месяцев?

– Это как пойдет. Мы же не знаем результатов. Понятно, что на сегодняшний день Путин победить Украину не может – это очевидно. Это понимают уже все. Но есть и вопрос о том, насколько украинская армия готова нанести тотальное поражение российской армии.

Да, поражения под Киевом, под Черниговом нанесены. Но это недостаточные поражения для того, чтобы можно было говорить о каком-то серьезном кризисе и о том, что режим уже трещит по швам. Нет.

Сейчас, к сожалению, будет очень тяжелый период. Пришел сирийский палач, генерал Дворников, который привык уничтожать мирных граждан массово, сотнями тысяч. Думаю, битва за Донбасс будет вестись по сирийскому сценарию, когда будут ковровые бомбардировки.

Дворников ничего другого не умеет. Он так действовал в Грозном, он так действовал в Сирии. Здесь, правда, ему будет противостоять немножко другой противник, потому что у сирийцев, которые сопротивлялись, вообще не было никаких средств ПВО, не было самолетов. На земле Дворников не работает и, скорее всего, не умеет. Там работали воины из Ирана, Турции и какое-то количество собственных солдат из армии Асада.

Но с воздуха уничтожать население Дворников может, поэтому будет тяжелая история. Я думаю, что и руководство Украины и украинская армия не ждут легкой прогулки. Исход очевиден только в конечном счете, но не думаю, что кто-то сейчас может сказать, какое количество времени это займет.

На самом деле, здесь есть сроки. Для Путина есть срок 9 мая. Ему надо что-то сделать. Самый лучший трофей, подарок, который он может себе сделать на "день победы" – это Мариуполь и Славянск. Но будем надеяться, что у него это не получится.