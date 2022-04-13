В аэропорту Дубая заблокированы десятки самолетов российских олигархов, пытавшихся обойти санкции – WSJ

В Объединенных Арабских Эмиратах застряли самолеты российских олигархов, которые попали под санкции западных стран. Десятки частных самолетов оказались заблокированными в аэропорту Дубая.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Авиационно-исследовательская компания WINGX сообщила, что в городе по состоянию на 6 апреля находились 30 самолетов. Их страной базирования является Россия.

"Когда США и Европа ввели санкции против России и ее элиты из-за войны на Украине, олигархи изо всех сил пытались найти убежище для своих частных самолетов. Они переместили их в Дубай, но на практике они не смогут летать и из этого аэропорта", – пишет издание.

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Среди них, например, самолет самого известного в мире российского олигарха Романа Абрамовича. 4 марта он прилетел в ОАЕ на своем Boeing Co. 787 Dreamliner стоимостью 250 миллионов долларов.

Речь также идет про Gulfstream G650ER, который связывают с подсанкционным бизнесменом Виктором Рашниковым, и Embraer SA, связанный с Михаилом Гуцериевым. Также это Bombardier Inc. BD700 Global Express, связанный с Аркадием Ротенбергом, предпринимателем и бывшим партнером президента-агрессора Владимира Путина по дзюдо.

Как пишут журналисты, стоимость парковки в дубайском аэропорту Al Maktoum International, самом загруженном терминале для частных самолетов в ОАЭ, составляет примерно тысячу долларов в день.

Руководитель брокерской компании Jet Business Стив Варсано отметил, что большинство российских самолетов перебрались в ОАЭ, потому что там им можно летать в воздушном пространстве.

"Но, когда они туда прилетели, то фактически застряли, потому что самолеты нет возможности обслуживать", – отметил он, добавив, что компания Boeing отказалась обслуживать самолеты подсанкционных россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз внес в черный список EU Air Safety List 21 российскую авиакомпанию. Им запрещаются полеты в пределах Евросоюза, поскольку авиакомпании не соответствуют международным стандартам безопасности.