ВСУ за сутки ликвидировали 300 оккупантов: в Генштабе обновили данные о потерях врага
Потери России в войне против Украины составили 24,5 тысяч солдат. За сутки потери врага в живой силе выросли на 300 человек.
Уничтожено 1077 танков и 2610 ББМ. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном Штабе ВСУ.
С 24 февраля по утро 4 мая Россия в Украине потеряла:
личного состава – около 24500 (+300) человек,
танков ‒ 1077 (+15) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед,
артиллерийских систем – 491 (+16) ед,
РСЗО - 163 (+1) ед,
средства ПВОs - 81 (+1) ед,
самолетов – 194 (+0) ед,
вертолетов – 155 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,
корабли /катера - 10 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12).
специальная техника – 38 (+0).
крылатые ракеты / cruise missiles – 87 (+3).
Наибольшие потери враг за минувшие сутки понес на Изюмском и Новопавловском направлениях
Потери российских оккупантов ориентировочные, ведь точный подсчет осложнен высокой интенсивностью боевых действий.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники южных рубежей Украины ликвидировали почти 50 оккупантов и утилизировали вражескую технику и боеприпасы.