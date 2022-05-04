ВСУ за сутки ликвидировали 300 оккупантов: в Генштабе обновили данные о потерях врага

Потери России в войне против Украины составили 24,5 тысяч солдат. За сутки потери врага в живой силе выросли на 300 человек.

Уничтожено 1077 танков и 2610 ББМ. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном Штабе ВСУ.

С 24 февраля по утро 4 мая Россия в Украине потеряла:

личного состава – около 24500 (+300) человек,

танков ‒ 1077 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед,

артиллерийских систем – 491 (+16) ед,

РСЗО - 163 (+1) ед,

средства ПВОs - 81 (+1) ед,

самолетов – 194 (+0) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

Видео дня

автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,

корабли /катера - 10 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12).

специальная техника – 38 (+0).

крылатые ракеты / cruise missiles – 87 (+3).

Наибольшие потери враг за минувшие сутки понес на Изюмском и Новопавловском направлениях

Потери российских оккупантов ориентировочные, ведь точный подсчет осложнен высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники южных рубежей Украины ликвидировали почти 50 оккупантов и утилизировали вражескую технику и боеприпасы.