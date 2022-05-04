Защитники южных рубежей Украины ликвидировали почти 50 оккупантов и пустили в утиль вражескую технику и боеприпасы

Во вторник, 3 мая, на южных рубежах Украины наши Вооруженные силы нанесли большие потери оккупантам. За сутки украинские военные ликвидировали 47 захватчиков.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook. Также были уничтожены 15 единиц вражеской военной техники.

Среди них в том числе два беспилотника-разведчика, радиолокационная станция и дизель-генератор войск РФ.

Кроме того, благодаря точным ударам воинов ВСУ в металлолом превратились два зенитно-ракетных комплекса российских оккупантов и восемь единиц их автомобильной техники.

Также наши защитники уничтожили семь складов, колонну противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

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"На Херсонском и Николаевском направлении противник продолжал инженерное усовершенствование своих позиций, активных наступательных действий не вел, но осуществлял обстрелы артиллерией и бронированной техникой", – сказано в сообщении.

В то же время, украинским военным удалось обеспечить контроль над территорией четырех населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники востока Украины в течение суток, 3 мая, отразили три атаки российских захватчиков. Украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов и вражескую технику.