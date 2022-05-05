ВСУ за сутки ликвидировали 200 оккупантов и уничтожили 15 танков: данные Генштаба

Украинские защитники за последние сутки лишили вражескую армию РФ сотен единиц техники и двухсот оккупантов. Всего в войне против Украины страна-агрессор потеряла около 24,7 тыс. военнослужащих.

Среди них солдаты, офицеры и генералы, вернувшиеся домой "грузом 200". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

По данным наших военных, наибольшие потери врага за прошедшие сутки наблюдались на Попаснянском направлении. Точное количество ликвидированных противников и техники еще уточняется.

Но известно, что накануне защитники уничтожили десятки единиц боевой бронированной и автомобильной техники, 15 танков, несколько средств противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийских систем, самолетов и до десятка беспилотников.

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Общие боевые потери ВС РФ в войне с Украиной с 24.02 по 05.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 24 700 (+200) человек ликвидировано;

боевых бронированных машин (ББМ) – 2651 (+41) единица;

автомобильной техники и автоцистерн – 1907 (+40);

танков ‒ 1092 (+15);

артиллерийских систем – 499 (+8);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9);

самолетов – 196 (+2);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 169 (+6);

вертолетов – 155 (+0);

крылатых ракет – 89 (+2);

средств ПВО – 83 (+2);

кораблей/катеров – 10 (+0);

специальной техники – 38 (+0).

Добавим, что параллельно в РФ рекордными темпами растет чрезмерная смертность населения. Показатели взлетели сразу после начала полномасштабной войны против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

оккупанты из состава 38-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады РФ начали резко отказываться от участия в войне против Украины. Захватчики-бунтовщики объясняют это большими потерями личного состава.

Из перехваченных разговоров захватчиков известно, что они отправляют в РФ из Украины целые караваны с "грузом 200". А вместо новых танков, которые бросили на разные направления, вывозят подбитый металлолом в виде "роз".