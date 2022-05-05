Часть оккупантов 38-й гвардейской ОМСБр устроили бунт из-за потерь и отказываются воевать в Украине

Оккупанты из состава 38-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады РФ начали резко отказываться от участия в войне против Украины. Захватчики-бунтовщики объясняют это большими потерями личного состава.

Желание вернуться домой, а не стать удобрением на украинской земле, они озвучили командованию уже после отвода подразделений в район восстановления. Такие данные сообщил на Facebook-странице Генеральный штаб ВСУ в сводке по военной обстановке на утро 5 мая.

Отмечается, что от дальнейшего участия в боевых действиях отказалась часть военнослужащих российской 38-й гвардейской ОМСБр 35-й общевойсковой армии восточного военного округа. Сейчас они находятся в приграничном районе и ждут перемещения в Россию.

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Добавим, что речь идет об оккупантах, призванных на войну в/ч №21720, которая дислоцируется в поселке Екатеринославка Амурской области РФ. Полное название – 38-я гвардейская мотострелковая Витебская ордена Ленина, Краснознаменного, ордена Суворова бригада.

Она давно была переформирована из 143-го мотострелкового полка постоянной боеготовности. Состоит из мотострелкового, танкового, инженерного, ремонтного батальонов, подразделений снабжения и медицинского обеспечения, противотанкового артиллерийского дивизиона, рот разведки и комендатуры, а также взвода.

Известно, что бунт назрел не только в этой бригаде оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, проблемы есть и в подразделении боевиков из 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа РФ.

Они находятся в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганской области и укомплектованы местными жителями из ближайших городов и сел. Подчеркивается, что у них низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами защиты, а еще не готовы к выполнению задач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России солдаты отказываются воевать против Украины, но судить их не могут. Точное количество таких бунтовщиков в ВС РФ неизвестно – по некоторым источникам, оно давно перешло с сотен на тысячи.