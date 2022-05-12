ВСУ во второй раз разрушили понтонную переправу оккупантов в Белогоровке на Луганщине

Защитники Украины во второй раз разрушили понтонную переправу через реку российских оккупантов в селе Белогоровка Луганской области. Третий раз, вероятно, тоже будет.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в короткой сводке на 12 мая. По его словам, Белогоровка сегодня сдерживает российское нашествие (чтобы посмотреть новость, доскролльте новость далее).

"Наши защитники уже дважды разрушили понтонные переправы, и, исходя из действий россиян, – третий раз тоже будет", – отметил Гайдай.

Напомним: ранее Гайдай рассказал, что Белогоровка становится для оккупантов второй Чернобаевкой – местом, где они то и дело терпят большие потери. Войска РФ там уже раз пытались перейти через реку Северский Донец, однако успеха не имели.

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"Наши защитники бьют орков, как мух. К "дороге жизни" россияне пробиться не могут, но 7 км участка плотно простреливают издалека", – написал глава Луганской ОВА.

В то же время 7 мая российские оккупанты полностью разрушили местную школу, нанеся мощный авиаудар. В результате циничной атаки, предварительно, погибли 60 человек. В здании скрывались 90 мирных жителей, нашедших здесь последнее укрытие после массовых разрушений сельской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, под завалами школы в Белогоровке в Луганской области, которую разбомбили 7 мая российские оккупанты, погибли двое волонтеров из Закарпатья. Мужчины с самого начала войны помогали эвакуироваться жителям украинского востока и возили туда гуманитарные грузы.