В Луганской области во время бомбардировки школы погибли два волонтера из Закарпатья. Фото

Под завалами школы в селе Белогоровка в Луганской области, которую разбомбили 7 мая российские оккупанты, погибли двое волонтеров из Закарпатья. Мужчины с самого начала войны помогали эвакуироваться жителям украинского востока и возили туда гуманитарные грузы.

Они погибли вместе с десятками местных жителей, прятавшихся в подвале школы от рашистских обстрелов. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что с последних дней февраля закарпатцы Назар Дичук и Дмитрий Быць помогали с эвакуацией жителей Луганщины.

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"Они спасали людей каждый день, вывозили их в безопасность, доставляли гуманитарные грузы", - подчеркнул Гайдай.

Губернатор Луганской области рассказал о предпоследнем приезде волонтеров в Луганскую область. Они рисковали жизнями, чтобы спасти селян из Белогоровки, однако те крайне неохотно соглашались выезжать из родного села.

"В последнюю эвакуацию перед трагедией, несколько дней назад, в Белогоровку приехал эвакуационный транспорт, рассчитанный на 300 человек, тогда согласились ехать в безопасность только 49 крестьян. Автобусы поехали пустыми. Ребята тоже были на этом рейсе, а затем вернулись помогать. Назар и Дмитрий погибли в школе вместе с жителями села", - отметил Гайдай.

Напомним, накануне оккупанты сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке. Здание превратилось в груду кирпича, его остатки охватило пламя на площади около 300 квадратных метров. Пожар удалось затушить лишь спустя 4 часа.

В результате удара, по предварительной информации, погибли 60 из 90 человек, которые скрывались там от российских обстрелов. Значительная часть тех, кому удалось выжить - с ранениями разной степени тяжести.