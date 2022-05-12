На Луганщине появилась своя Чернобаевка: Гайдай рассказал о новых успехах ВСУ

Поселок Белогоровка на Луганщине становится для оккупантов второй Чернобаевкой – местом, где они раз за разом несут большие потери. Войска РФ там уже который раз пытаются перейти через реку Северский Донец, однако успеха не имеют.

Вооруженные силы Украины каждый раз разбивают врага на этом участке фронта. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Там рашисты пытаются в очередной раз перейти реку, но только рыб кормят…собой. Наши защитники бьют орков как мух. К "дороге жизни" россияне пробиться не могут, но 7 км участки плотно простреливают издалека", – написал Гайдай.

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Он добавил, что наши защитники уничтожают в районе Белогоровки понтонные переправы россиян вместе с их военной техникой и живой силой. По словам главы ОВА, там стоят десятки сожженных БТРов. Однако оккупанты все же не оставляют попыток построить переправу и перейти реку.

В CNN показали спутниковый снимок Луганской области, предоставленный компанией BlackSky. На нем виден очередной российский понтонный мост, а также дым с одной стороны переправы. На другом берегу тоже можно заметить дым и воронки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины уничтожили построенную российскими оккупантами понтонную переправу через Северский Донец. Отлично сработали артиллеристы 17-й отдельной танковой бригады.