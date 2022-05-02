ВСУ устроили феєрверк из вражеского танка: яркое видео

Украинские защитники продолжают уничтожать противника с его техникой и фиксируют это на камеру. Недавно еще один российский танк сгорел дотла после фейерверка, который ему устроили ВСУ.

Точной работой отметились, в частности, воины 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. На ее странице в Facebook украинцам показали яркое видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Плодная работа продолжается", – кратко подписали ролик военные.

На кадрах видно, как падающий с неба снаряд мгновенно уничтожает вражескую технику. Российский танк взорвался фейерверком, а из-под его башни повалил густой дым.

Видео дня

Бойцы ВСУ добили его еще одним попаданием. В итоге на месте расположения техники оккупантов осталась куча обгоревшего металла.

Украинцы в комментариях заявили, что наши ВСУ – самые лучшие. Они призвали воинов продолжать так же беспощадно уничтожать врага и возвращаться домой с войны.

"Красота!", "Четкое попадание с первого раза", "Ребята наши, вы лучшие! Мы вас ждем!", "Слава ВСУ!", "Божьей вам опеки", "Вы лучшие, мы в вас верим!", " Низкий поклон вам, ребята. Гасите их по полной программе", "Вы суперизобретатели и суперсообразительны! Вы вообще супер 92-я ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко (Сирко доволен). Слава Героям!" – отметили пользователи сети.

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