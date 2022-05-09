ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов через Северский Донец, идет зачистка. Видео

Украинские военные разрушили понтонную переправу через Северский Донец, которую оккупанты построили 8 мая в районе Белогоровки. Однако России все же удалось переправить часть войск на другой берег реки. Бои в регионе продолжаются.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Радио Свобода. По его словам, много техники противника утонуло.

"Скажу коротко: переправа уже уничтожена. Утром. Много техники валяется на берегу, что-то упало в реку. Но давайте дождемся, чем закончится сегодняшний день, потому что это достаточно важная ситуация", – сказал он.

По словам Гайдая, 9 мая активные боевые действия в Луганской области продолжаются в районе Рубежного, Белогоровки и на трассе Лисичанск – Бахмут.

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Позже в эфире национального телемарафона Гайдай отметил, что идет зачистка территории Белогоровки украинскими военными, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты.

"Как только уберут всех "лишних" – спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся", – рассказал глава области, добавив, что тогда возобновится и эвакуация из села.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты 8 мая сбросили бомбу на помещение школы в Луганской области. 60 человек погибли на месте.