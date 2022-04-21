ВСУ уничтожили вражеский 'Урал' со снарядами 'Краснополь', которые наводятся на цель с помощью видеокамеры. Видео

Украинские воины уничтожили грузовик российских оккупантов, в котором те перевозили управляемые снаряды "Краснополь". В носовых частях этих снарядов установлены видеокамеры, посредством которых они наводятся на цели.

Вместе с опасными ракетами ликвидированы и перевозившие их оккупанты. Видео с остатками вражеского "Урала" и уцелевшими элементами снарядов показали в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)

Украинские защитники подбили вражеский "Урал", перевозивший боеприпасы для воюющих в Украине российских оккупантов. В результате удара наших военных грузовик загорелся и взорвался.

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Однако часть груза уцелела. Среди разбросанных вокруг обгоревшего каркаса "Урала" фрагментов боеприпасов украинские воины обнаружили снаряды "Краснополь" - управляемые артиллерийские снаряды 152-мм калибра весом 50 кг. Эти снаряды предназначены для поражения бронетехники и укрепленных военных объектов на расстоянии в два десятка километров.

Такие снаряды РФ применяла в Сирии. Также есть основания полагать, что они были применены на украинском Донбассе как минимум с 2018 года и используются сейчас, во время широкомасштабного вторжения в Украину.

Особенность управляемых снарядов "Краснополь" – в установленной в их носовой части камере. Она позволяет наводиться на цель.

Также воины уверяют, что ехавшие в машине российские оккупанты ликвидированы вместе со своим грузом, предназначавшимся для убийств украинцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ЧВК Вагнера понесла большие потери в Украине. По данным журналиста-расследователя Христо Грозева, из группировки в размере около 8 тысяч наемников украинские воины уничтожили уже около 3 тысяч.