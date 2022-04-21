В районе Изюма сбили еще один самолет и беспилотник врага

Под Изюмом в Харьковской области, где украинские воины сегодня сбили российский истребитель Су-34, авиация оккупантов понесла новые потери. В этом же районе был ликвидирован российский самолет Су-35.

Кроме того, в Харьковской области защитники Украины сбили вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восход".

"Сегодня подразделениями воздушного командования "Восток" во взаимодействии с силами Операции Объединенных сил на Харьковщине ликвидированы два вражеских самолета. По предварительным данным уничтожены российские истребители типа Су-34 и Су-35. Обезвреживание воздушных целей произошло на высоте около 6 000 километров в районе Изюма", - сообщили защитники Украины.

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В Генеральном Штабе ВСУ отметили: штурмовик Су-25 и российский БПЛА "Орлан-10" сбиты силами подразделений противовоздушной обороны частей десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Их украинские воины поразили с ПЗРК Stinger и Starstreak.

"Воздушное пространство, где выполняют задание украинские десантники – находится под полным контролем наших зенитных ракетно-артиллерийских подразделений. И враг здесь спокойно летать не будет! Ему сразу подрезают крылья и разбивают о землю. Ведь это украинское небо!!" - процитировали на странице Генштаба в Facebook слова офицера ПВО командования десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Генштаб также показал обломки многоцелевого российского беспилотника.

Напомним, ранее в сети появилось феерическое видео подведение первого истребителя под Изюмом. Пилоты из него успели катапультироваться.

Подбитый самолет упал на временно оккупированную Россией часть Харьковской области. Выжили ли оккупанты, которые из него выпрыгнули с парашютами, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 21 апреля Россия в войне против Украины потеряла 21 тыс. человек, уничтожено 829 танков и 172 самолета. В эти цифры сбитые в течение дня самолеты и БПЛА не вошли, они "украсят" статистику вражеских потерь завтра.