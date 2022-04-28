ВСУ уничтожили более 40 оккупантов на востоке: детали боев

На восточном направлении россияне дважды атаковали позиции защитников Украины в течение 28 апреля. В результате оккупанты потеряли десятки человек личного состава и боевую технику.

Как сказано в сводке оперативно-тактической группировки "Восток", опубликованной в Facebook, ряды так называемой "бригады-200" пополнили еще 42 врага.

Что касается техники, то у российской армии стало меньше еще на три танка, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, одну боевую бронированную машину и единицу автомобильной техники. Также было уничтожено два беспилотника.

Бои на восточном направлении не прекращаются. ВСУ продолжают мужественно и эффективно защищать украинскую землю.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля было ликвидировано уже почти 23 000 российских оккупантов. При этом около 400 врагов уничтожили за минувшие сутки, 27 апреля. Количество разбитых танков приближается к одной тысячи.