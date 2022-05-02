ВСУ отразили 12 атак на Донбассе и сбили 5 беспилотников врага

На Донецком и Луганском направлениях Вооруженные силы Украины в понедельник, 2 мая, отразили 12 атак российских войск. Украинские защитники нанесли оккупантам потери в военной технике.

Об этом сообщили на Facebook-странице Операции объединенных сил/Joint Forces Operation. В штабе подчеркнули: военнослужащие продолжают защищать украинский Донбасс от захватчиков.

В частности, украинские воины уничтожили:

шесть танков;

пять артиллерийских систем;

22 единицы боевой бронированной техники;

восемь автомобилей врага.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять российских беспилотников типа "Орлан-10".

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"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!" – говорится в сообщении.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на утро 2 мая Россия в войне против Украины потеряла 23,8 тысячи человек. За последние сутки ликвидировано около 300 российских оккупантов. Уничтожено также 1048 танков и 194 самолета.

Кроме того, в ОТУ "Восток" отчитались, что в понедельник, 2 мая, дали российским захватчикам мощный отпор. За сутки были уничтожены 75 военнослужащих путинской армии и десятки единиц их техники.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Донецкой области украинские десантники разгромили российских спецназовцев из Сибири. Ликвидирована бронетехника и личный состав 24-й отдельной бригады спецназначения ГУ ГШ России.