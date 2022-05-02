ВСУ отразили 12 атак на Донбассе и сбили 5 беспилотников врага
На Донецком и Луганском направлениях Вооруженные силы Украины в понедельник, 2 мая, отразили 12 атак российских войск. Украинские защитники нанесли оккупантам потери в военной технике.
Об этом сообщили на Facebook-странице Операции объединенных сил/Joint Forces Operation. В штабе подчеркнули: военнослужащие продолжают защищать украинский Донбасс от захватчиков.
В частности, украинские воины уничтожили:
шесть танков;
пять артиллерийских систем;
22 единицы боевой бронированной техники;
восемь автомобилей врага.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять российских беспилотников типа "Орлан-10".
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!" – говорится в сообщении.
Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на утро 2 мая Россия в войне против Украины потеряла 23,8 тысячи человек. За последние сутки ликвидировано около 300 российских оккупантов. Уничтожено также 1048 танков и 194 самолета.
Кроме того, в ОТУ "Восток" отчитались, что в понедельник, 2 мая, дали российским захватчикам мощный отпор. За сутки были уничтожены 75 военнослужащих путинской армии и десятки единиц их техники.
Как сообщил OBOZREVATEL, в Донецкой области украинские десантники разгромили российских спецназовцев из Сибири. Ликвидирована бронетехника и личный состав 24-й отдельной бригады спецназначения ГУ ГШ России.