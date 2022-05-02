Россия в войне против Украины потеряла 23,8 тыс. человек, уничтожены 1048 танков и 194 самолета
К утру 2 мая Россия в войне против Украины потеряла 23,8 тыс. человек. За последние сутки ликвидировано около 300 российских оккупантов.
Уничтожены также 1048 танков и 194 самолета. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери РФ в Украине с 24 февраля на утро 2 мая составили:
личного состава – 23800 (+300) человек;
танков ‒ 1048 (+22);
боевых бронированных машин – 2519 (+48);
артиллерийских систем – 459(+8);
РСЗО – 152 (+1);
средств ПВО – 80 (+0);
самолетов – 194(+2);
вертолетов – 155 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28);
кораблей/катеров – 8 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);
специальной техники – 38 (+6);
крылатых ракет – 84 (+0).
В Генштабе отметили, что уничтоженные на рассвете у острова Змеиный два российских катера войдут в сводку общих потерь противника завтра, 3 мая. Это воины объяснили алгоритмом, по которому подсчитываются и обнародуются данные об уничтоженной вражеской технике.
Уже традиционно наибольшие потери за минувшие сутки враг понес на Изюмском направлении.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские воины-десантники уничтожили группу спецназовцев из России. Последствия оглушительного разгрома они показали на видео.