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Россия в войне против Украины потеряла 23,8 тыс. человек, уничтожены 1048 танков и 194 самолета

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
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Россия в войне против Украины потеряла 23,8 тыс. человек, уничтожены 1048 танков и 194 самолета

К утру 2 мая Россия в войне против Украины потеряла 23,8 тыс. человек. За последние сутки ликвидировано около 300 российских оккупантов.

Уничтожены также 1048 танков и 194 самолета. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери РФ в Украине с 24 февраля на утро 2 мая составили:

  • личного состава – 23800 (+300) человек;

  • танков ‒ 1048 (+22);

  • боевых бронированных машин – 2519 (+48);

  • артиллерийских систем – 459(+8);

  • РСЗО – 152 (+1);

  • средств ПВО – 80 (+0);

  • самолетов – 194(+2);

  • вертолетов – 155 (+0);

Видео дня

  • автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28);

  • кораблей/катеров – 8 (+0);

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);

  • специальной техники – 38 (+6);

  • крылатых ракет – 84 (+0).

В Генштабе отметили, что уничтоженные на рассвете у острова Змеиный два российских катера войдут в сводку общих потерь противника завтра, 3 мая. Это воины объяснили алгоритмом, по которому подсчитываются и обнародуются данные об уничтоженной вражеской технике.

Уже традиционно наибольшие потери за минувшие сутки враг понес на Изюмском направлении.

Потери России в Украине к утру 2 мая

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские воины-десантники уничтожили группу спецназовцев из России. Последствия оглушительного разгрома они показали на видео.