Россия в войне против Украины потеряла 23,8 тыс. человек, уничтожены 1048 танков и 194 самолета

К утру 2 мая Россия в войне против Украины потеряла 23,8 тыс. человек. За последние сутки ликвидировано около 300 российских оккупантов.

Уничтожены также 1048 танков и 194 самолета. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери РФ в Украине с 24 февраля на утро 2 мая составили:

личного состава – 23800 (+300) человек;

танков ‒ 1048 (+22);

боевых бронированных машин – 2519 (+48);

артиллерийских систем – 459(+8);

РСЗО – 152 (+1);

средств ПВО – 80 (+0);

самолетов – 194(+2);

вертолетов – 155 (+0);

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автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28);

кораблей/катеров – 8 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);

специальной техники – 38 (+6);

крылатых ракет – 84 (+0).

В Генштабе отметили, что уничтоженные на рассвете у острова Змеиный два российских катера войдут в сводку общих потерь противника завтра, 3 мая. Это воины объяснили алгоритмом, по которому подсчитываются и обнародуются данные об уничтоженной вражеской технике.

Уже традиционно наибольшие потери за минувшие сутки враг понес на Изюмском направлении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские воины-десантники уничтожили группу спецназовцев из России. Последствия оглушительного разгрома они показали на видео.