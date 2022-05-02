Украинские воины уничтожили 75 оккупантов на востоке: отработала артиллерия

Защитники востока Украины в понедельник, 2 мая, дали российским захватчикам мощный отпор. За сутки были уничтожены 75 военнослужащих путинской армии и десятки единиц их техники.

Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток" на Facebook-странице. Кроме того, украинские воины уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Как говорится в сообщении, 2 мая российская армия совершила одну атаку на позиции Вооруженных сил Украины. "Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", – рассказали в ОТУ.

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Потери врага составляют:

личного состава – 75;

танков – 2;

БМП – 6;

ББМ – 5;

артиллерийских систем – 1;

минометных расчетов – 2;

АТ – 3;

БПЛА – 4;

специальная техника – 1.

Отметим, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на утро 2 мая Россия в войне против Украины потеряла 23,8 тысячи человек. За последние сутки ликвидировано около 300 российских оккупантов. Кроме того, уничтожено также 1048 танков и 194 самолета.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Донецкой области украинские десантники разгромили российских спецназовцев из Сибири. Ликвидирована бронетехника и личный состав 24-й отдельной бригады спецназначения ГУ ГШ России.