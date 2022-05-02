ВСУ на юге Украины ликвидировали 35 оккупантов и колонну вражеской техники

На южных рубежах Украины за минувшие сутки, 1 мая, наши защитники нанесли значительные потери российским оккупантам. Были ликвидированы 35 захватчиков.

Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили немало вражеской военной техники. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

За день украинские воины превратили в металлолом реактивную систему залпового огня противника, а также бронированную и автомобильную технику армии страны-агрессора. В общей сложности было разбито семь единиц вооружения россиян.

Добавим, что при попытке провести разведку позиций ВСУ оккупанты потеряли очередной беспилотник "Орлан-10". Всего за сутки на юге было уничтожено три БПЛА врага.

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В целом, подразделения наших защитников удерживают занятые рубежи, не позволяя врагу продвинуться на Николаевском направлении.

"Призываем граждан продолжать тотальное сопротивление враждебному влиянию. Не нарушать установленные нормы и ограничения комендантского часа. Помня о наличии корабельной группировки вражеского флота в северо-западной части Черного моря, об угрозах ракетных ударов, соблюдать меры безопасности. Не поддаваться панике, проверять полученную информацию, доверять только достоверным источникам", – добавили в ОК "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 1 мая наши защитники сбили в небе десять вражеских БПЛА. Военные отметили, что не стоит приуменьшать роль казалось бы безоружных дронов в ведении боевых действий.