Украинская ПВО 'приземлила' 10 вражеских 'Орланов': в Воздушных силах подвели итоги за сутки

Беспилотный комплекс российского оккупанта "Орлан-10" остается ключевой целью Военно-Воздушных Сил ВСУ, поскольку вертолеты – вообще редкость, а самолеты кафиров – избегают ближних боев с украинскими истребителями. За день 1 мая наши защитники в небе сбили десять БПЛА.

Об этом рассказали в Штабе ВВС ВСУ на Telegram-канале. Военные отметили, что не стоит преуменьшать роль, казалось бы безоружных, дронов в ведении боевых действий.

"Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск", – указано в сообщении.

Украинские защитники добавили, что потеря даже одного беспилотника такого типа несет заметные издержки для армии захватчиков. Стоимость одной единицы колеблется от 80 до 120 тыс долл США.

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"Цель не простая, малозаметная, впрочем, ежедневно украинская армия неба из разных средств поражения поражает все больше этих БпЛА", – подчеркнули в ВВС.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главным достижением первого майского дня глава государства Владимир Зеленский назвал начало эвакуации мирного населения с комбината "Азовсталь". И в этом с президентом трудно не согласиться.