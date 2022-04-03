В Харьковской области россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ 'угостили' отравленными пирожками: двое умерли, 28 – в реанимации

Под Харьковом местные жители "угостили" отравленными пирожками российских оккупантов, в результате чего двое из них погибли сразу. Еще полтысячи россиян попали в больницу с отравлением от алкоголя.

Об этом сообщили на Facebook-странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в субботу, 2 апреля. Так, россиян из третьей мотострелковой дивизии встретили в одном из сел Изюмского района.

В результате отравления пирожками еще 28 солдат-оккупантов попали в реанимационное отделение больницы. А около 500 солдат "второй армии мира" отравились алкоголем неизвестного происхождения. Они тоже находятся в медицинском заведении.

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Российское командование, как выяснили украинские разведчики, списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери".

С первых дней вторжения в Украину российских войск жители мирных городов показали оккупантам, где их место. Пока ВСУ отражали атаки во время боевых действий, безоружные украинцы останавливали захватчиков национальным гимном или просто откровенно посылали. Как украинцы устраивали захватчикам "теплый" приём, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе местные жители проклятиями встретили бронированный железнодорожный поезд российских оккупантов.

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