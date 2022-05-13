Враг обстрелял Николаев из РСЗО, на Херсонщине - критическая ситуация, горит лес. Главное о ситуации

Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города. Захватчики обстреляли Николаев из Реактивной системы залпового огня, а в Херсонской области – критическая ситуация, горит лес.

В то же время сравнительно спокойно ночь прошла во многих областях. Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах по состоянию на утро четверг, 12 мая, которым располагает OBOZREVATEL.

В частности, ночью было тихо на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Кировоградщине, Житомирщине, Сумщине, Черкасщине, Кировоградщине, Черниговщине и Киевщине. Также было спокойно во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Тернопольской областях.

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По Полтавщине вечером враг выпустил 12 российских ракет, ударивших по инфраструктуре Кременчуга. Большинство – по нефтеперерабатывающему заводу. Одну из ракет сбили наши защитники, другие попали в инфраструктуру города. Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе, удалось локализовать. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

В Харькове ночь прошла относительно спокойная. В течение суток в результате обстрелов кроме Харькова пострадали 3 человека. По области рашисты обстреливали Дергачи - 2 раненых, один человек погиб, Золочевский район - 2 пострадавших, в Балаклейском районе также один человек пострадал.

В Луганской области за сутки зафиксирован 31 обстрел. Оккупанты штурмуют Северодонецк, а также Горную и Попаснянскую общины. В результате действий рашистов разрушены почти 60 домов и поврежден мост в Рубежном. Артобстрелы продолжались в Лисичанске и Северодонецке. В результате обстрела в Лисичанске один погибший. Детали о последствиях обстрелов выясняются.

В Донецкой области ночью зафиксированы артиллерийские обстрелы Авдеевки, в результате чего повреждены жилые дома. Один человек ранен.

Вблизи Марьинки и Новомихайловки враг продолжает наступательные действия. Вооруженные силы Украины удерживают их на своих позициях. Враг терпит сокрушительные потери. Не уменьшается напряжение на Лиманском направлении и вблизи Святогорска. Постоянные обстрелы артиллерией и авиацией. Значительные разрушения.

В Мариуполе по-прежнему. "Азовсталь" держится, но под авиационными, танковыми, корабельными и артиллерийскими ударами.

В Херсонской области ситуация становится критической. В области сохраняется проблема лесных пожаров. По предварительным данным, огонь охватил более 1587 гектаров леса.

Боевые действия продолжаются на границе с Николаевской и Днепропетровской областью. Враг продолжает укреплять свои позиции и с территории Херсона ведет обстрел соседних областей. В результате действий рашистов большое количество поврежденной инфраструктуры, дома мирных людей.

В Николаевской области враг обстрелял из РСЗО областной центр. Под обстрел попали два инфраструктурных объекта, жилые дома и территория леса. Информации о пострадавших пока нет. В течение суток были обстрелы и авиа-обстрелы в Широковской общине. Повреждены жилые дома, пострадавших нет по предварительным данным.

На 79-е сутки войны против Украины вражеская армия РФ пытается помешать контрнаступлению украинских сил на Харьковщине, а в Донецкой области сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над городом Рубежное. Одновременно противник поддерживает напряженность в Приднестровье и территории Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские войска активизировали наступление на Лиманском направлении. Ситуация в регионе тяжелая, однако оккупанты терпят сокрушительные потери.