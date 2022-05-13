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Оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ на Харьковщине, враг сосредоточил усилия на захвате Рубежного – Генштаб

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
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Оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ на Харьковщине, враг сосредоточил усилия на захвате Рубежного – Генштаб

На 79-е сутки войны против Украины вражеская армия РФ пытается помешать контрнаступлению украинских сил на Харьковщине, а на Донетчине сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над городом Рубежное. Одновременно противник поддерживает напряженность в Приднестровье и территории Беларуси.

Силы обороны дают отпор агрессору, нанося потери на разных направлениях – только на Донбассе накануне наши защитники отбили 18 атак оккупантов. Актуальные данные по военной обстановке опубликованы в утренней сводке на 13 мая в Facebook Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Основные усилия подразделений беларусских вооруженных сил были сосредоточены на прикрытии госраницы в Брестской и Гомельской областях.

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На Северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. По имеющейся информации, РФ проводит переброску в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговщины, расположенных вблизи госграницы.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.

На Харьковском направлении наступательных действий оккупанты не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения ВСУ в районе Веселого.

В Воронежской и Белгородской областях РФ продлено до 25 мая 2022 действие так называемого повышенного уровня террористической угрозы.

Украинские Силы обороны дают отпор войскам РФ

На Донецком направлении захватчики все еще сосредоточены на установлении полного контроля над Рубежным. А на Лиманском подразделении врага пытались закрепиться возле Александровки.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Орехово и в районе Камышевахи, успеха не имели.

На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении Марьинки.

Войска РФ продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивали на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". С целью установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников оккупанты применяют стратегическую авиацию. Ввиду мер по эвакуации местных жителей, в Генштабе ВСУ прогнозируют наращивание вражеского огневого воздействия в ближайшее время.

Подбитая техника российских оккупантов

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики вели артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии и воздушную разведку с применением беспилотников.

На Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не совершали, обстреливали наши войска из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

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