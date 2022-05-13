Оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ на Харьковщине, враг сосредоточил усилия на захвате Рубежного – Генштаб

На 79-е сутки войны против Украины вражеская армия РФ пытается помешать контрнаступлению украинских сил на Харьковщине, а на Донетчине сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над городом Рубежное. Одновременно противник поддерживает напряженность в Приднестровье и территории Беларуси.

Силы обороны дают отпор агрессору, нанося потери на разных направлениях – только на Донбассе накануне наши защитники отбили 18 атак оккупантов. Актуальные данные по военной обстановке опубликованы в утренней сводке на 13 мая в Facebook Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Основные усилия подразделений беларусских вооруженных сил были сосредоточены на прикрытии госраницы в Брестской и Гомельской областях.

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На Северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. По имеющейся информации, РФ проводит переброску в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговщины, расположенных вблизи госграницы.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.

На Харьковском направлении наступательных действий оккупанты не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения ВСУ в районе Веселого.

В Воронежской и Белгородской областях РФ продлено до 25 мая 2022 действие так называемого повышенного уровня террористической угрозы.

На Донецком направлении захватчики все еще сосредоточены на установлении полного контроля над Рубежным. А на Лиманском подразделении врага пытались закрепиться возле Александровки.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Орехово и в районе Камышевахи, успеха не имели.

На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении Марьинки.

Войска РФ продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивали на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". С целью установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников оккупанты применяют стратегическую авиацию. Ввиду мер по эвакуации местных жителей, в Генштабе ВСУ прогнозируют наращивание вражеского огневого воздействия в ближайшее время.

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики вели артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии и воздушную разведку с применением беспилотников.

На Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не совершали, обстреливали наши войска из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

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