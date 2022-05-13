Войска РФ активизировали наступление в районе Лимана, все попытки продвижения не имеют успеха, – глава Донецкой ОВА

Российские войска активизировали наступление на Лиманском направлении в Донецкой области. Ситуация в регионе тяжелая, однако оккупанты несут сокрушительные потери.

Об этом сказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в четверг, 12 мая, в эфире единого национального телемарафона. В частности, по его словам, ряды путинской армии сильно поредели при попытке форсировать реку Северский Донец.

"Ситуация в области сложная, но контролируемая. Наступление врага – Лиманское направление, но все его попытки форсировать реку и продвинуться пока не успешны, враг терпит сокрушительные потери", – сказал Кириленко.

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Он добавил, что, вероятнее всего, оккупанты не прекратят попытки наступать, пока их полностью не будет ликвидировано или выбито из Украины.

Кириленко также сообщил, что в Донецкой области на линии разграничения, на линии фронта постоянные обстрелы из тяжелой артиллерии, также работает авиация. Кроме того, авиация работает и по городам, которые относительно удалены от линии фронта – это Славянск, Краматорск, Покровск и Селидово.

Ранее стало известно, что российские войска понесли крупные потери, пытаясь перейти реку Северский Донец с помощью понтонных переправ. Наступление оккупантов через реку было остановлено украинскими военными. Войска РФ потеряли 73 единицы техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ заявили, что на 78-е сутки войны вражеская армия РФ взялась за перегруппировку войск на Славянском направлении, чтобы возобновить наступление на Барвинково и Славянск. Тогда как на Лиманском враг форсировал реку Северский Донец, чтобы ввести основные силы и прибегнуть к атакам.