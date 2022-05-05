ВСУ освободили от оккупантов несколько населенных пунктов на границе Николаевщины и Херсонщины
Вооруженные силы Украины пошли в контратаку на границе Николаевщины и Херсонщины. За 4 мая защитники нашей страны освободили несколько населенных пунктов, которые ранее были оккупированными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке о ситуации на фронте на 6:00 четверга, 5 мая (71-й день полномасштабного российского вторжения). Данными пресс-служба поделилась в своем Facebook-аккаунте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Названия н.п. пока что не уточняются, чтобы не помешать работе украинских воинов.
"Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей", – сказано в сводке.
При этом враг не оставляет намерений продвинуться на трех направлениях – Лиманском, Северодонецком и Попаснянском. Основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожить украинские подразделения в районе мариупольского комбината "Азовсталь".
Более детально о ситуации в Украине – читайте в материале нашего издания по ссылке.
Видео пресс-секретаря Генштаба ВС Украины Александра Штупуна о том, как прошли сутки на передовой:
Как писал OBOZREVATEL:
В Луганской области за минувшие сутки, 4 мая, нашли тела еще пяти луганчан, ставших жертвами российского вторжения.
Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие под обстрел со стороны РФ вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем – мужчина из Попасной.