ВСУ освободили от оккупантов несколько населенных пунктов на границе Николаевщины и Херсонщины

Вооруженные силы Украины пошли в контратаку на границе Николаевщины и Херсонщины. За 4 мая защитники нашей страны освободили несколько населенных пунктов, которые ранее были оккупированными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке о ситуации на фронте на 6:00 четверга, 5 мая (71-й день полномасштабного российского вторжения). Данными пресс-служба поделилась в своем Facebook-аккаунте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Названия н.п. пока что не уточняются, чтобы не помешать работе украинских воинов.

"Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей", – сказано в сводке.

Видео дня

При этом враг не оставляет намерений продвинуться на трех направлениях – Лиманском, Северодонецком и Попаснянском. Основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожить украинские подразделения в районе мариупольского комбината "Азовсталь".

Более детально о ситуации в Украине – читайте в материале нашего издания по ссылке.

Видео пресс-секретаря Генштаба ВС Украины Александра Штупуна о том, как прошли сутки на передовой:

Как писал OBOZREVATEL: