Поддерживая всё, что поддерживали обамовско-байденовские демократы, ЮНЕСКО весьма прокитаилась и пропалестинилась, обидев, в частности, Израиль и соответственно Трампа, который уже второй раз – как и при первой его каденции – заявил о выходе Соединённых Штатов из этой организации, деятельность которой противоречит их интересам, теперь уже с 2027 года, то есть процесс снова пошёл.

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Так вот, интересно: слишком мудрый Байден считал, что Китаю следует противостоять лишь изнутри, а не извне, и потому поддерживал откровенную китаизацию ЮНЕСКО.

И ещё из подробностей: одной из причин произошедшей конфронтации называют, среди прочих, и то, что ЮНЕСКО считает Стену Плача и Храмовую гору "палестинским культурным наследием".