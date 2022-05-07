Враг нанес ракетный удар по Краснограду на Харьковщине

Российские оккупанты ударили двумя ракетами по Краснограду в Харьковской области. Погибших и раненых в результате удара нет.

Повреждены объект критической инфраструктуры, здания и автомобили. Об этом сообщает "Общественное Харьков".

"Российские войска нанесли ракетный удар по Краснограду в Харьковской области. По предварительным данным, погибших и раненых нет, сообщили Общественному в Харьковской областной военной администрации", - говорится в сообщении.

В общей сложности россияне совершили два ракетных удара по городу. В Красноградской громаде пострадал объект критической инфраструктуры, сообщает Харьковская ОВА. Повреждены окрестные здания и автомобили. Полная информация о разрушениях уточняется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине: попали в инфраструктурный объект.

Известно также, что Россия может устроить массированные ракетные удары 8 и 9 мая. Поэтому в СНБО призвали украинцев не игнорировать уведомления о воздушной опасности.