Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине: попали в инфраструктурный объект

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области. В результате был поврежден инфраструктурный объект.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По словам главы ОВА, враг нанес ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов в населенном пункте Карловка.

"Российский враг ударил ракетами по Карловке – прилет в объект инфраструктуры. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем", – сообщил глава области.

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Напомним, что россияне вечером 3 мая атаковали ракетами украинские города. Ориентировочно было выпущено 18 ракет по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также были нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни не игнорировать сигналы тревоги. Также гарант предостерег от посещения лесов в ранее оккупированных местностях, предупредив об угрозе мин и растяжек, оставшихся после российских военных.