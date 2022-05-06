Россия может устроить массированные ракетные удары 8 и 9 мая: в СНБО призвали не игнорировать сирены

По случаю Дня Победы российские оккупанты могут увеличить интенсивность ракетных обстрелов украинских городов. Украинцев просят тщательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и не игнорировать их.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Он призывает накануне и 8-9 мая быть особенно внимательными и осторожными.

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни. Поэтому призываем особо внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила в случае введения комендантского часа", – говорится в сообщении.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за угрозы ракетных ударов мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал местных жителей по возможности уехать за город на период с 7 по 9 мая. 7 мая жители Ивано-Франковска должны были отмечать 360-летие со дня основания города, однако в этом году никаких мероприятий не будет.

Также известно, что российские оккупанты в разбомбленном ими Мариуполе планируют провести "торжественные мероприятия" на 9 мая. С этой целью центральные улицы города срочно расчищаются от завалов, тел убитых и неразорванных бомб.

Кроме этого, оккупанты 9 мая планируют провести в Мариуполе парад пленных. Однако вместо бойцов ВСУ они намерены переодеться в форму украинских военнослужащих мирных жителей.