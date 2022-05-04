Войска РФ нанесли почти полсотни авиаударов по Украине за сутки – Минобороны

За прошедшие сутки, 3 мая, российские оккупанты нанесли около 50 ударов по Украине с привлечением оперативно-тактической и стратегической авиации. Бомбардировщики Ту-160 совершили 18 пусков ракет с акватории Каспийского моря по территории нашей страны.

Об этом во время брифинга в "Медиацентре Украина – Укринформ" сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Он напомнил, что удары были нанесены по Львовской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Закарпатской областях.

По словам спикера Минобороны, РФ сейчас пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей, а также развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях. Для этого враг производит перегруппировку своих войск.

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Напомним: военный эксперт Олег Жданов предположил, что могут быть по меньшей мере две причины массированных ракетных ударов России 3 мая. По его словам, одна из них – разговор российского диктатора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, другая – то, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов под Изюмом в Харьковской области попал под огневой налет украинских бойцов.

Эксперт подчеркнул, что какими бы ни были причины, главная задача Украины сейчас – добиться скорейших поставок западного вооружения, чтобы защищаться от российского нашествия. В первую очередь в рамках одобренного в США ленд-лиза нужно получить противоракетные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером, 4 мая, в Днепре прогремели два взрыва. Мэр Борис Филатов сообщил, что оккупанты запустили ракеты прямо по центру города.