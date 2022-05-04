Путин устроил массированный ракетный удар не просто так: Жданов назвал возможные причины атаки. Видео

Военный эксперт Олег Жданов считает, что может быть как минимум две причины массированных ракетных ударов России сразу по нескольким областям Украины, которые произошли вечером 3 мая. По его мнению, такая атака произошла не просто так.

Вероятнее всего, ракетные удары будут происходить до окончания начатой Россией войны, заявил Жданов в эфире канала Украина24 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Причиной сегодняшних ударов, по мнению эксперта, может быть разговор российского диктатора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Разговор с Макроном, по всей видимости, окрылил Путина в его намерениях завоевать Украину или оккупировать ее. Поэтому мы получили такой ответ", – считает Жданов.

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Еще одной причиной может быть то, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов под Изюм в Харьковской области попал под огневой налет украинских бойцов.

Эксперт подчеркнул, что какими бы ни были причины, главная задача Украины сейчас – добиться как скорейших поставок западного вооружения, чтобы обороняться от российской навалы. В первую очередь в рамках одобренного в США ленд-лиза нужно получить противоракетные средства.

"Например, можно ставить такие условия – мы же получаем от них военно-техническую помощь, и если они хотят, чтобы она не взлетела в воздух, ее надо защитить. Вот даже так можно подойти, чтобы ускорить этот процесс", – отметил Жданов.

Напомним, что россияне вечером 3 мая атаковали ракетами украинские города. Ориентировочно было выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также были нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила первый результат эвакуационной операции из "Азовстали" в Мариуполе, а страна-агрессор Россия ответила на это массированными обстрелами украинских городов.